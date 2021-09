Solteros: Cómo vivir su sexualidad

Si usted está soltera y piensa que su vida sexual acabó, le podemos decir que está equivocada. Estar solo no es un impedimento para disfrutar y menos para gozar de una vida sexual plena.

El hecho de no tener pareja o ser madre soltera no significa el fin de la vida sexual, reitera la sexóloga Eirelyn Arcia, en una Instagram Live.

"Somos seres sexuales y sentir placer es un derecho, estemos a solas o tengamos pareja", indicó la sexóloga Arcia (@sexologaeirelyna).

"Así seas mamás tienes el derecho a rehacer tu vida y tener pareja causal, y nadie puede juzgar por eso", agregó.

No obstante, recomendó que, como no es una persona permanente, no lo involucren con sus hijos.

Deben darse la oportunidad de disfrutar en soledad y entender que se puede disfrutar del cuerpo más allá de la vida sexual, ya sea paseando, leyendo o con actividades que nos hagan bien, explica Mónica Cruppi, psicoanalista de APA, en un escrito del Clarín.

Deben autoexplorarse con sus manos para identificar lo que les gusta en el plano sexual, señaló la sexóloga Eirelyn Arcia.

"Si le gusta la estimulación del clítoris, pueden probar usando una bala vibradora, estimula la vulva y otra parte del cuerpo" sugirió.

Si disfrutan más la penetración, los juguetes que estimulan la zona vaginal y el clítoris en simultáneo, serían lo ideal.

Si la soledad es elegida, el deseo sexual se mantiene y cada uno puede elegir la forma de disfrutarlo, menciona Cruppi.

Hay quienes eligen la autoestimulación y los juguetes eróticos, o los encuentros esporádicos. Es un mito que para satisfacerse sexualmente hay que estar en pareja.