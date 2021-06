Superbacterias: ¿Cómo protegerse?

¿Sabe qué son las superbacterias? Ellas son cepas de bacterias, virus, parásitos y hongos que son resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros medicamentos que se utilizan comúnmente para tratar las infecciones que causan.

Algunos ejemplos de superbacterias incluyen bacterias resistentes que pueden causar neumonía, infecciones de las vías urinarias e infecciones de la piel.

La resistencia a los medicamentos y la resistencia a los antimicrobianos, es un fenómeno natural que puede ralentizarse, pero no detenerse. Con el tiempo, los gérmenes como las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos se adaptan a los medicamentos que están diseñados para matarlos y cambian para asegurar su supervivencia, indica el Dr. Pritish K. Tosh de Mayo Clinic.

Esto hace que los tratamientos anteriormente estándar para algunas infecciones sean menos eficaces y a veces ineficaces. Aunado a ello, los investigadores continúan evaluando cómo estos gérmenes desarrollan resistencia. Además, se estudia cómo diagnosticar, tratar y prevenir la resistencia a los antimicrobianos.

El uso de antibióticos de forma indebida, tener prácticas deficientes de prevención y control de infecciones, vivir o trabajar en condiciones sucias y manipular incorrectamente los alimentos, puede intensificar la aparición y propagación de gérmenes resistentes a los antimicrobianos.

En este sentido, para protegerse de los gérmenes nocivos y reducir el riesgo de enfermedades, pueden hacer lo siguiente:

- Lávase las manos a menudo con agua y jabón o usa un desinfectante de manos a base de alcohol.'



- Maneje los alimentos adecuadamente, por ejemplo, separa los alimentos crudos de los cocidos, cocine bien los alimentos y use agua limpia.

- Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.

- Asegúrese de que sus vacunas estén al día.

Adicional, para ayudar a enfrentar la resistencia a los antibióticos es necesario usar los antibióticos según las instrucciones y solo cuando sea necesario; completar los tratamientos, incluso si se sienten mejor; no comparta los antibióticos con otros y no use los medicamentos recetados sobrantes.

