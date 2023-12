Susan Castillo no soportó las críticas: ¿Qué pasó?

En lugar de mensajes de felicitaciones por Nochebuena, la periodista Susan Elizabeth Castillo recibió críticas, esto debido a la donación económica que recibió su esposo Boris Reyes de la partida discrecional de Laurentino Cortizo.

Desde que se hizo pública la lista de los beneficios de la partida discrecional, donde se confirmó que Reyes recibió $8,793.17 en concepto de “atención médica by pass coronario (monto no cubierto por su Cía. de Seguro)” en el Hospital Punta Pacífica, de acuerdo a la partida discrecional de agosto de 2023.

Según Castillo, la cirugía a la que se sometió Reyes es carísima y no alcanzaban a cubrir todo, por lo que siendo funcionario público por más de 17 años lo apoyaron con un “aporte” para terminar de pagar el procedimiento quirúrgico.

La periodista aseguró que no tiene ninguna vinculación con algún político y que la ayuda fue por un “tema de salud de él (su esposo)”.

Las excusas de Castillo no fueron suficiente para aplacar las críticas, estas se intensificaron más y tuvo que restringir la opción de comentarios en Instagram, donde cuenta con más de 318 mil seguidores, no obstante, en una publicación de Nochebuena no activo esta opción.

La periodista de ECO TV subió un videoclip desde una piscina con su familia y en la sección de comentarios aún se puede leer la molestia y descontento de las personas por el apoyo económico que recibió su esposo.

“Con auxilio económico a todo el mundo le alcanza para un rumbón”, “Se le olvidó quitar los comentarios, ya debe estar en bomba con esos auxilios económicos. Son un chiste estos periodistas”, “Con auxilio económico”, “La plata de ellos ahorrada y el auxilio económico gastado”, “Cinismo a su máxima expresión” y “Clase de descaro”, se puede leer en los comentarios.

También había comentarios de usuarios que pedían que devuelvan el dinero que recibieron de la partida discrecional:

“Me alegra que su esposo esté recuperado espero puedan devolver el dinero que el pueblo panameño le prestó, Feliz Navidad y Dios bendiga a su familia que es tan honrada y con buenos valores” y “Ajo ta’ bueno ese auxilio, pero nadie le quita lo gozao, ya sabemos que en sus programas de Eco ya no puede señalar”.

Por otra parte, Castillo abrirá pronto un negocio, que aseguró está financiando con un préstamo que pidió, bajo la marca “Susu Place”.

