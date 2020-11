Tembleques: Un arte delicado y complejo

La pollera panameña es un traje típico hermoso, que se luce junto a otros elementos como las prendas y los tembleques.

Hablemos de este último: los tembleques. ¿Son caros? ¿Con qué material se confeccionan?

Para responder a estas y otras interrogantes Panamá América conversó con la artesana Yennyfer Alvarado, quien dio detalles acerca de este arte.

Según Alvarado los tembleques se pueden confeccionar de diferentes materiales como perlas, escamas de pescado y Swarovski.

Además, los hay para los diferentes tipos de pollera, subraya.

Los más comunes son los blancos que se hacen con perlas y cristales. Antes no se le ponía tanto brillo, no eran tan lujosos.

A parte de los blancos están los de colores, también están los que se usan con cintas de colores o pimpollos. Estos se usan con la montuna santeña. Cada uno tiene un vestuario con el que se deben utilizar.'

Una cabeza de tembleques completa tiene 12 pares, pero no es necesario usar todos estos tembleques, debe ser proporcional al tamaño de la cabeza y no deben chocar entre ellos.



