Títulos cargados de misterio y suspenso

El misterio es el principal ingrediente de la serie televisiva "The Flight Attendant", producción que sigue a Cassandra Bowden, una azafata que se ve involucrada en dos crímenes.

La serie cuenta con dos temporadas, en la primera Cassie, papel interpretado por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), despierta en la habitación de un hotel con un cadáver y sin pistas de lo que ocurrió.

En la segunda temporada el personaje ha evolucionado y está en la búsqueda de un nuevo comienzo, sin embargo, nuevamente se ve envuelta en otro caso de asesinato.

Recientemente, el 21 de mayo, estrenó la segunda temporada, de 8 capítulos, en HBO Max, cargada de misterio, acción y suspenso.

Por el momento, se desconoce si la serie será renovada, no obstante, si eres amante de este tipo de historias en la plataforma hay algunos títulos con misterios por resolver.

La vida aparentemente perfecta de tres madres al norte de California empieza a desmoronarse y da un giro siniestro. La trama de la serie se mantiene sencilla y al final todos los cabos sueltos se conectan y se resuelve el misterio.

"Big Little Lies" es protagonizada por las ganadoras del Óscar Reese Witherspoon, Meryl Streep y Nicole Kidman, junto a Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Laura Dern, bajo la dirección de Jean-Marc Vallée.'

Todas los títulos están disponibles en HBO Max.