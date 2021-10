Toni Costa: Cuestionan su orientación sexual

Toni Costa fue puesto en la mira por los usuarios en las redes sociales, donde comenzaron a cuestionar su orientación sexual y hasta provocaron que el español tuviera que salir a dar la cara.

Fue precisamente en Instagram, donde Toni no tuvo reparo alguno en enfrentar a quienes tengan dudas al respecto. Eso sí, dejó muy claro que lo que andan diciendo son mentiras y faltas de respeto, se lee en Telemundo.

"Si él es bisexual son problemas de él y si es cierto él debe aceptar los rumores", le comentó una internauta al pie de un video que publicó Costa en el que aparece bailando, pero la cosa no paró ahí y se armó la controversia.

Toni Costa no se quedó callado y respondió a los señalamientos.

"¿Y usted de dónde saca eso? A ver…. Cuénteme…. ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy?", preguntó.

"Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí", añadió.

Luego de los rumores varios salieron a ponerle el pecho a las balas por Costa y lo defendieron, pero nuevamente el español dejó claro que si se meten con él no piensa quedarse callado.

Hace unos días también corrió el rumor de que Toni Costa estaba estrenando romance con la influencer Evelyn Beltrán.

Al ver la fuerza que había tomado ese rumor, Toni Costa decidió aclarar de una vez por todas su situación sentimental.

A través de una story en su cuenta de Instagram, el bailarín escribió este mensaje: ”Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos”, comentó sin dar más detalles al respecto.

Separación

A fines de mayo de este año Adamari López confirmó su separación de Toni Costa, con quien mantuvo una relación por cerca de 10 años a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

En el clip la presentadora de televisión declaró que su nuevo estilo de vida la llevó a reflexionar y a tomar la decisión de separarse; sin embargo, dejó la puerta abierta a la posibilidad de ver si en el futuro pueden rescatar su relación.

