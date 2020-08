Ursula Kiener genera polémica en las redes sociales

Ursula Kiener desató una polémica en las redes sociales luego de publicar un video en donde afirma que no necesita la vacuna para viajar.

"Nos vamos en una aventura para todos los que dijeron que yo tenía que esperar una vacuna... No lo creo", dijo Ursula quien iba acompañada de su mascota y además mostraba que se estaba cumpliendo con el "distanciamiento social" en la aeronave.

Las palabras de Ursula encendieron las redes y recibió todo tipo de comentarios desaprobando sus acciones.

"Espero que todos se acuerden de la soberbia de Úrsula cuando ella quiera tirarse a diputada. Ella, la que nos desea buena suerte con nuestra casa por cárcel, la que nos llama envidiosos”, escribió la usuaria @ansimacka.

"Úrsula es el mejor espejo de que no todo independiente y "nuevo" es buen candidato", dijo @raulconte10.

Pero no todos los comentarios crucificaban a Ursula.

Cristian Ábrego de Conciencia Ciudadana manifestó: "Veo más insultos a Ursula que a quienes nos siguen teniendo en esta casa por cárcel en 1er lugar. Creo que estamos enfilando los cañones a las personas equivocadas".

"Yo no entiendo porque satanizan a una persona que no quiere estar en Panamá por todas las razones antes mencionadas aquí nadie es dueño de nadie y todo mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que le dé la gana. Qué vaina la de coger rabia por lo que goza otra persona", escribió la One Two.

Ante la lluvia de comentarios Ursula no guardó silencio y escribió: "Para todos los envidiosos como ciudadana europea puedo viajar a Europa. Disfruten su casa por cárcel" y "Hay gente que todo lo que sabe hacer es criticar la vida de los demás y sacar las cosas de contexto. Deben aprender a vivir y ser felices, en vez de criticar a la otra gente"

No obstante, las respuestas de la joven encendieron más el malestar de los internautas en las redes.

