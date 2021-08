Vicente Fernández y otros famosos que han tenido el síndrome de Guillain-Barré

Han transcurrido más de dos semanas desde que Vicente Fernández, conocido artísticamente como el "Charro de Huentitán", fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una caída y de acuerdo a los informes su condición sigue siendo crítica, pero está estable.

Durante su estadía en el Hospital Country 2000, se informó que Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré, afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios.

Quienes padecen este síndrome puede sufrir debilidad, hormigueo en las extremidades inferiores y hasta parálisis.

El primogénito del músico, Vicente Fernández Jr., confirmó a un programa estadounidense el padecimiento de su padre y que afortunadamente fue detectado a tiempo, por lo tanto, desde el 13 de agosto está en tratamiento.

"Afortunadamente fue detectado muy a tiempo, ya tiene tratamiento y va ser un tratamiento con respuesta lenta, como dijeron los doctores", expresó Fernández Jr., quien añadió que el síndrome de Guillain-Barré no guarda relación con la caída que sufrió el músico.

El "Charro de Huentitán" no es el primer famoso con un diagnóstico de Guillain-Barré, por ejemplo, Diomedes Díaz, quien falleció en 2013, dejó de caminar en 1998, a causa del síndrome.

Según declaraciones de Díaz se salvó por un milagro de la Virgen del Carmen. "Que si me para de aquí le hago una iglesia en el Valle", canta Díaz en el tema "Volver a vivir".'



Recientemente, la familia de Vicente Fernández reveló que el músico padece Síndrome de Guillain-Barré y desde el 13 de agosto ha estado recibiendo tratamiento.

La presentadora de televisión y modelo, Fabiana Arauja también padeció esta condición, lo cual la llevo a estar hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Arauja sufrió este episodio en 2016, tuvo que recibir terapia intensiva, sufrió parálisis de la cintura hacia abajo, perdió mucho peso y tuvo que aprender a caminar.

"Mi sistema inmunológico enloqueció y me atacó a mí misma, a la mielina. Como que tenían que barrer mis anticuerpos y ponerme anticuerpos buenos. Pasé 20 días en terapia y otros tantos en la habitación. Salí en andador con muchos kilos menos", confesó Arauja en 2020.

En 2010, el síndrome casi destruye la carrera de Sabine Moussier, actriz de origen germano y que se hizo famosa en la televisión mexicana.

Moussier tuvo que alejarse de los estudios de grabación, sufrió una parálisis que la obligó a usar silla de ruedas y la gravedad de la enfermedad le causó una fuerte depresión hasta el punto que pensó quitarse la vida.

"No podía ni recargar una rodilla sobre la otra, lloraba y me dolían las lágrimas, no me podía mover. Me dolía todo, el aire, pero era la piel, era la ropa, me lastimaba. No podía caminar bien, no sentía fuerza. Sentía agujas en las plantas de los pies, en las manos, no las podía doblar, se me empezaban a poner rojas", declaró Moussier a Tv Notas, en 2010.

En 2020, Moussier afirmó que había superado todos sus males, pero siempre ha estado pendiente de su salud, sufre un problema en la cadera, luego de sufrir una caída.

Datos

Según Mayo Clinic las causas del síndrome Guillain-Barré son desconocidos, no obstante, dos tercios de los pacientes aseguran haber tenido síntomas de infección en las seis semanas anteriores a la enfermedad: Infecciones respiratorias o gastrointestinales, o el virus de Zika.

No hay una cura para este padecimiento, pero hay tratamiento para aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad. Y aunque la mayoría de las personas con el síndrome de Guillain-Barré se recuperan, la tasa de mortalidad es del 4% al 7%.

