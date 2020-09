Vico C: Como todos los años es tendencia por su tema '5 de septiembre'

La cantante Vico C se convirtió en tendencia en Twitter este fin de semana luego que distintos cibernautas recordaron la letra de su canción “5 de septiembre”, exitoso tema del cantante estadounidense de origen puertorriqueño y que hoy cumple 17 años de haberse estrenado.

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13. El tiempo pasa volando, ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita”, decía la oda que el intérprete le compuso a su hija, Marangely Lozada.

Actualmente, Marangely tiene 30 años y es coreógrafa, actriz e influencer, según se puede ver en sus redes sociales.

Además, ella aprovecha la vitrina de las redes sociales para hacer alarde de su talento y para expresar lo mucho que ama a su famoso padre.

La canción lleva casi 20 años de historia y los seguidores del artista aún la recuerdan y es que la narrativa detrás del tema musical guarda uno de los momentos más duros que pasó el artista, se lee en www.metroecuador.com.ec

La rola fue escrita en prisión cuando Vico C cumplía una orden de 6 meses en Estados Unidos por posesión de drogas. Al pensar en su amada hija el rapero tuvo una melodía tan pegajosa que no pudo borrarse de su mente y así nació el tema que lleva como título la fecha del nacimiento de Marangely (hija del cantante).

Según Vico, si no hubiese estado en la cárcel en ese momento pensando en su hija, no hubiese aparecido esa melodía y quizás la canción sí hubiese existido, pero no con el sonido que la conocemos hoy.

Hoy es 5 de septiembre y en Twitter los cibernautas recordaron la exitosa canción de Vico C con distintas reacciones, donde los memes no se hicieron esperar.

“Llámenme anticuado, conservador y poco original pero las tradiciones son base fundamental de cualquier sociedad, por eso no pasará un 5 de septiembre sin que le desee un feliz cumpleaños a la hija de Vico C”, escribió un tuitero.

“Hoy es 5 de septiembre y Vico C, su hija y las redes sociales lo saben”, señaló otro usuario.