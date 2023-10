Wendy Guevara no quiere la etiqueta de activista

La creadora de contenido Wendy Guevara, quien se convirtió recientemente en la primera mujer trans en ganar un concurso de telerrealidad en la televisión mexicana, recordó en entrevista con EFE que, aunque está orgullosa de ser parte de la comunidad, no quiere que le pongan la etiqueta de activista.

"Yo siempre voy a ser parte (de la comunidad), soy una chica trans y amo ser una chica trans, pero a veces hay gente que me quiere poner una bandera como si yo fuera activista, como si fuera la que lucha por la comunidad", dijo Guevara, quien estrena este jueves el "reality show" "Wendy, perdida pero famosa".

La "influencer" contó que siente "gran orgullo" de ser parte de la comunidad y que, a diferencia de otras compañeras, ella sí se identifica como mujer trans, no solo como mujer, pero que, aún así, su búsqueda no es "educar a nadie".

"Hay activistas que luchan por la comunidad pero no es mi caso, mi caso es que se visibilice y se vea que podemos estar en una pantalla de televisión, las chicas trans y la comunidad, eso es lo que yo quiero que vean", relató.

Señaló que ser activista es una cosa y ser una persona pública es otra, y que su objetivo es abrir camino para las que vengan, como hizo Alejandra Bogue en México o La Veneno en España.

"Son cosas muy diferentes pero estoy muy orgullosa de mi comunidad y de las chicas que son las que nos defienden, las que están en colectivos y hacen marchas", matizó.

Wendy más de cerca

Wendy Guevara estrena este jueves su programa de telerrealidad en el que, después de haber ganado "La Casa de los Famosos", mostrará su vida con su familia y amigos y todo lo que le gusta, además de su historia.

El programa inicia con su salida de la casa, donde vio que una cámara la seguía pero no sabía por qué hasta que el día siguiente tuvo una reunión en Televisa y le propusieron hacer "Wendy, perdida pero famosa".

"La gente en la casa me conoció transparente como yo soy, lo que pasa es que ahora querían entrar, introducirse dentro de mí, en mi vida, lo que como, lo que me gusta, lo que no, mi familia, mis amigas, van a ver todo eso", expuso.

La creadora de contenido, quien se viralizó hace algunos años por un video en el que ella y sus amigas -llamadas ahora Las Perdidas- decían estar perdidas en la naturaleza, relató que cuando iniciaron las grabaciones de este "reality show" tuvo miedo de que la gente la juzgase por cosas que hizo en el pasado, cuando, dijo, llegó a drogarse.

Sin embargo, se dio cuenta que todo es parte de lo que es. "No soy un robot, soy una persona común y corriente que "la caga" (se equivoca) y que también le va bien, que llora y que todo", compartió.

Detalló que el equipo de ViX -plataforma por la que se podrá ver a partir de este jueves el programa- fue hasta el barrio donde ella nació e hicieron casi un documental, algo que le hizo sentir inseguridad por un momento pero pronto vio que "quien no arriesga no gana".

Al mismo tiempo que Wendy grababa este programa, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la de antes de entrar a "La Casa de los Famosos", pero se siente feliz de cómo está yendo ahora su carrera, puesto que, además de este "reality show" también tiene 35 fechas de conciertos en México con Las Perdidas.

