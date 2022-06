'Yemil' recibe un derechazo y usuarios en las redes se hacen eco tras el incidente

¿El karma existe? Algunos usuarios en las redes sociales piensan que sí, luego de que se hiciera público que “Yemil” tuvo un altercado en una barbería de la localidad y no salió bien parado de la situación.

Un supuesto testigo ocular del hecho relata que uno de los barberos, presunto hermano de "Fulo El Yeyo", le dio un derechazo al “Maleante caro”, quien estaba en compañía de cinco personas más, pero que ninguna tomó parte en el asunto.

“ (…) le metió tremenda derecha, le metió su 'derechazo'. Cuando hace así Yemil le tiró dos que tres, pero como asusta'o algo así. La vaina es que se ‘embolillaron’ y el 'lapesillo' salió de la barbería…", expresó el testigo.

“Ninguno de los cinco manes se metió. La vaina es que el 'lapesillo' que me hizo el corte salió y se montó a su carro, lo único que hicieron fue tomarle foto a la placa del carro del 'lapesillo', el 'lapesillo' fue pa'lante”, continúa el relato.

Tras el incidente al lugar se apersonaron las autoridades competentes buscando a los involucrados, sin embargo, ya habían abandonado el lugar.

Hace solo algunos días tanto el polémico cantante como Barbel y "Fulo El Yeyo" dejaron de manifiesto en las redes sociales sus diferencias, aparentemente se trata de una guerra musical, no obstante, hay algo más detrás de esta rivalidad.

“Yemil”, en su momento, aseguró que el problema era personal, hubo amenazas y todo.

En redes sociales han hecho fiesta de lo sucedido e incluso algunos han señalado que el golpe que le propinaron a “Yemil” ha sido la “buena noticia del día” y han apodado a la persona que le pegó como el “héroe sin capa”.

Parte de la celebración se debe por los pecados del cantante, lo cual lo ha hecho merecedor del desdén de algunos, tiene dos condenas por agredir física y psicológicamente a dos de sus exparejas, Tatiana Vélez y Eleane Castillo, quien recientemente obtuvo el fallo a su favor.

“(…)a él le gusta estarle pegando a las mujeres y con los hombres no se mete”, “irección para mandarle una cisterna de pintas bien frías a ese héroe sin capa”, “Pa' que respete y no este de papá pegón” y “o comento estás bobadas, pero me encantas esta noticia, para que vea lo que se siente”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

