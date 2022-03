Ante el avance del cambio climático en Panamá, los deslizamientos se presentarían con mayor frecuencia

La erosión del suelo es uno de los efectos menos conocidos del cambio climático, advierte la doctora en Geociencias Ambientales, Soizic Gibeaux.

Estas situaciones se evidencian cuando, por ejemplo, vemos que en una montaña la tierra se derrumba.

"Si seguimos con los problemas de cambio climático en Panamá, (los derrumbes) podrían presentarse en una frecuencia más importante en el futuro. Podríamos verlos más a menudo", explicó la investigadora de la Unachi.

Otros efectos que acentuarían la situación son los largos períodos de sequía, de humedad y las inundaciones.

"Estos eventos climáticos serían más extremos. Y quien dice extremos, dice muchos problemas", agregó la experta.

Además del uso intensivo de la tierra y de los métodos agrícolas que aumentan la erosión, las proyecciones de aumento de lluvias a causa del cambio climático también incidirían en la erosión.

El tema, a juicio de Gibeaux, pareciera no despertar el mismo interés que otras situaciones.

"Me parece que no se está tomado tanto en cuenta a nivel gubernamental, excepto en el tema del mantenimiento de las calles, cuando hay derrumbes. Pero en cuanto a previsiones, no siento una preocupación a gran nivel", expuso la investigadora.

Adicional al riesgo de posibles catástrofes humanas para quienes viven en zonas vulnerables, la erosión también impactaría en la morfología del terreno y tendría efectos en los cultivos y en la ganadería.

En Panamá, los efectos del cambio climático empiezan a ser cada vez más evidentes. Steven Paton, director de monitoreo físico del Smithsonian, recalcó que lo que se observa concuerda con las proyecciones.

"Estamos viendo, en la costa de la Bahía de Panamá, un aumento de la cantidad de erosión, sobre todo en los sitios de manglares", puntualizó el experto.

