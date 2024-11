Áreas protegidas marinas de la región no cubren los hábitats críticos de tiburones y rayas

Una reciente investigación pone en evidencia que la gran mayoría de las áreas protegidas marinas en la región no están cubriendo los hábitats críticos para las rayas y tiburones.

El estudio expone que existe apenas un 15.6 % de las áreas protegidas marinas establecidas en el Pacífico de Centro y Suramérica, que se traslapan con Áreas Importantes para Tiburones y Rayas (o ISRAs, por sus siglas en inglés).

Los tres países en donde más hubo traslapes entre las ISRAs y áreas protegidas marinas fueron Colombia (67.8% de traslape), México (37.8%) y Panamá (37.9%).

El estudio fue publicado esta semana en la revista Marine Policy y se denomina "Shortfalls in the protection of Important Shark and Ray Areas undermine shark conservation efforts in the Central and South American Pacific" (Las deficiencias en la protección de las Áreas Importantes para Tiburones y Rayas socavan los esfuerzos de conservación de los tiburones en el Pacífico Central y del Sur).

Entre los coautores del estudio se encuentran científicos panameños y expertos en el tema de tiburones y rayas, como lo son: Ángel Vega (Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad en el Parque Nacional Coiba (CCIMBIO-CRUV-UP), Universidad de Panamá, Santiago, Veraguas, Panamá), Yehudi Rodríguez-Arriatti (Shark Defenders, Ciudad de Panamá) y Jorge Manuel Morales-Saldaña (miembro del Grupo de Especialistas de Tiburones de la IUCN).

"Interesantemente, de las 96 especies de tiburones, rayas y chimaeras encontradas en las ISRAs de Centro y Suramérica, 63% (59) de estas especies están amenazadas con extinción, lo que resalta la importancia de proteger estas zonas para conservar estos grupos de vertebrados marinos en peligro", dijo Morales a Panamá América.

De acuerdo con Morales, actualmente se han identificado unas 65 ISRAs en toda la región del Pacífico de Centro y Sudamérica, lo que cubre un área de 5,732,266 km2.

En el Pacífico de Panamá se han identificado seis ISRAs: (1) Golfo de Chiriquí, (2) Golfo de Montijo, (3) Golfo de San Miguel y Río Tuira, (4) parte del norte del Golfo de Panamá, (5) Bahía de los Muertos (Chiriquí), (6) Punta Chame y Bahía de Panamá.

Morales agrega que las ISRAs son áreas fundamentales para la ecología y biología de tiburones y rayas, identificadas a partir de la mejor evidencia científica disponible. Estas zonas poseen un gran potencial para ser gestionadas con fines de manejo y conservación.