Mascarillas, un nuevo contaminante para el ecosistema marino

Aunque no hay fecha exacta para la reapertura de las playas, existe cierta preocupación de los ambientalistas con relación a que no se haga la adecuada disposición de las mascarillas y que estas queden tiradas y expuestas en cualquier lugar de las playas.

María Navas, técnica en de la Dirección de Verificación Ambiental de MiAmbiente, asegura que es preocupante porque se ha visto la cultura del panameño en las calles, donde muchas veces se han encontrado guantes, mascarillas mal dispuestas en el suelo y llevar este tipo de conductas a una playa, donde tenemos más fauna alrededor, no es lo más apropiado.

"Normalmente cuando vamos a la playa o hay mucha movilización de personas a las playas y quedan los municipios con el problema de la basura. Ahora no solamente vamos a tener el problema de la basura y desechos comunes, sino también le sumamos las mascarillas", enfatizó Navas.

Además de ello, es un foco de contaminación para otras personas si no se desecha de la forma correcta, ya que al quedar expuestas entran en contacto con otra persona que la manipule y no solo vamos a tener problema ambiental, sino de un posible contagio.

Indicó que a nivel mundial con el tema de la pandemia se han reportado aves con las mascarillas o enredadas con los plásticos que vienen a los lados. Esto afecta la movilidad de las especies, además de ello, si algún animal la ingierie, puede asfixiarse, incluso pueden quedar enredadas en el cuello y pueden sofocarse. Es un problema más al que ya estábamos teniendo con la basura.

Por su parte el abogado mbientalista, Harley Mitchell indicó que en Panamá, en el fondo del oceánico viven arrecifes de corales que existen hace cientos de años y que estos no solo se ven enfrentados a la basura convencional que tira la gente que llega al mar, sino también se añaden estas mascarillas plásticas.

Resaltó que en el caso de los macro vertebrados, como tortugas marinas y aves acuáticas, el resultado puede ser más dramático. Los efectos a la vida acuática ya sean microscópica, en colonias o como individuos es perjudicial y debe ser tratado antes de ser depositados de cualquier forma.



La forma en la que podemos ayudar al ecosistema es que todos los insumos, ya sean mascarillas, botellas de alcohol, guantes, o cualquier otro que sirva para la protección contra el COVID19, se debe depositar en bolsas, y luego llevarlos al sistema de recolección de desechos de la Autoridad de Aseo o del Municipio.



En las calles, se debe hacer uso de los contenedores de desechos para depositar estos insumos para que no queden expuestos.



Si se va de paseo a la playa, río o lago, o cualquier lugar turístico procurar retirar la mascarilla de forma adecuada y depositarla en la basura donde va a botar los desechos de los alimentos, y no dejarla en la arena ni en el mar.



En el mundo se han encontrado miles de restos de mascarillas, que contaminan los ecosistemas marinos.

"Las mascarillas por su material de microfibra y micro plástico al ser de difícil degradación pueden ser consumidas por los seres vivos afectándolos o enfermándolos" añadió.

Normalmente se observan los mares y ríos con grandes depósitos de desperdicios y cuando las personas dejan en las playas los desechos de picnics o de paseos queda una gran cantidad de basura, ademas de la que viene atraída por los ríos o la que se devuelve a través del mar.

Para el abogado Mitchell debe haber un cambio de mentalidad, ya que cuando las personas se aproximan a las playas públicas y les cobran el ingreso automáticamente piensan que ya no tiene responsabilidad con respecto a su contaminación, porque sienten que la playa debe limpiarla otra persona y si no se les cobra, siguen pensando que no es su responsabilidad limpiar.