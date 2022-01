Panamá tiene un gran potencial para generar energía del océano

Producir energía oceánica en Panamá es un camino que plantea desafíos en medio del potencial con el que cuenta el país, bañado por las aguas del Pacífico y el Mar Caribe.

Los estudios para analizar las posibilidades que ofrece Panamá ya se han ejecutado, pero existen otros aspectos que, hasta ahora, han imposibilitado implementar este tipo de energía.

La doctora Gisselle Guerra, miembro del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la Universidad Tecnológica de Panamá, participó en el proyecto que estableció la hoja de ruta y estrategias para poner en marcha la energía de los océanos, el cual tuvo el auspicio de la embajada de Reino Unido.

"Fue un estudio que se hizo, llamado mapa de la energía oceánica y el camino estratégico hacia ello, en el que dependiendo de la amplitud de las mareas y de las corrientes marinas pudiéramos extraer la energía", explicó la experta durante un Café Científico de Senacyt.

En esta línea, Guerra agrega que la investigación evaluó el potencial del país y planteó cómo se pondría a disposición de la población la energía, así como la fiscalización y las normativas que la regularían.

De acuerdo con Guerra, hay zonas marcadas a lo largo de la geografía nacional en las que se pudiera extraer energía oceánica.

"Tú traduces el viento a oleajes y sabes dónde tienen más fuerzas las olas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que sabemos dónde hay un posible potencial, pero tenemos el tema de que aún sigue siendo una energía un poquito cara para conectarla a la red de transmisión", expone.'

La energía oceánica es renovable, no contamina y se convierte en una opción amigable para proteger al ambiente.



Los proyectos de energía mareomotriz no necesitan mucho espacio en comparación con las granjas solares, que requieren una gran superficie.



Es una fuente de energía relativamente nueva y los estudios de sus impactos acumulativos sobre los ecosistemas no han sido estudiados profundamente.



Requieren contruirse cerca de tierra firme, lo que implica un impacto visual en las zonas costeras donde se ubicarían.