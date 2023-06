Pérdida de bosques, un peligro subestimado

La pérdida de los bosques tropicales avanza ante la mirada pacífica y estática de sus principales beneficiarios. No solo se trata de menos verdor y hábitat para las especies, sino de serias implicaciones en la calidad de vida del hombre.

El doctor Pedro Méndez-Carvajal, director de la Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños, advierte que el panameño de ciudad y de zonas comerciales ha caído en la creencia de que esta situación no es importante, pero recuerda que si la gente del campo se afecta, los de la ciudad lo pagan muy caro.

"La pérdida de bosque nos hace peligrar, en la garantía a largo plazo, de ser un país habitable con calidad de salud. Los otros peligros son que al perder bosque perdemos autonomía de recurso proteico y medicinal, maderable y esto es lo que sustenta a la mayoría de las personas que viven en nuestras montañas", dijo el biólogo a Panamá América.

En este sentido, Méndez-Carvajal agregó que la destrucción de los bosques es peligrosa porque lentamente puede ir deteriorando la calidad de vida y la salud. Sobre todo porque sin ellos no se completa el ciclo del agua ni la producción de oxígeno.

Recuerda que el ser humano necesita 21 % de oxígeno en el aire, sin embargo en su mayoría el aire tiene más del 75% en nitrógeno. Las actividades industriales deterioran ese 21 % de oxígeno y cuando esto ocurre, aunque no se sienta, hay una tendencia al mal humor, dolores de cabeza y cansancio.

"Esto quiere decir que no solo estamos enfrentándonos a pérdida de bosque productor de oxígeno, sino que aparte generamos gases contaminantes que ayudan a disminuir ese pequeño 21 % en el aire", sostuvo el investigador.

Por otra parte, también hay que tener presente la rica biodiversidad que albergan estas colosales acumulaciones vegetales. La fauna característica de los bosques es de alrededor de 270 especies de mamíferos y 1 000 especies de aves, viviendo en un aproximado de 12,000 especies de árboles.'

22

de junio es el Día Internacional de los Bosques Tropicales, fecha establecida en 1999. 270

270 mamíferos aproximadamente viven en los bosques.

No obstante, estas cifras no incluyen las especies que aún la ciencia no conoce debido a que Panamá cuenta con zonas inexploradas. De los 270 mamíferos aproximados de Panamá, solo un 9 % es detectable de día y son los que identifican los estudios de evaluación ecológica rápida.

"Estos son los mismos estudios que utiliza el MiAmbiente para autorizar una tala como la de proyectos residenciales, hoteleros, entre otros. Puedo decir que contabilizar a nuestra diversidad de especies es tan importante porque a mayor diversidad, mayor oportunidad de supervivencia. En el bosque hay una constante competencia por existir, pero esto ayuda a que las especies sean más resilientes y puedan adaptarse a cambios naturales de sus hábitats", comentó el docente.

Méndez lamenta que a pesar de las campañas de promoción para la protección de los bosques no se ve un cambio de actitud.

Recalca que Panamá vagamente presta atención a esta urgencia porque sigue sacando tucas del Darién legal e ilegalmente, arena de las playas y vendiendo proyectos que atentan contra la calidad de vida.

"Si queremos hacer algo para ayudar, paremos la minería que no atiende los lineamientos de protección al hábitat, paremos la extracción de arena en playas supuestamente protegidas destruyendo arribadas de tortugas, paremos ya el corte del Darién, dejemos de vender lo que creemos es nuestro", subrayó.

Según el último mapa de cobertura boscosa y uso de suelo 2021 presentado por el MiAmbiente, en Panamá existe un total de 5, 945,470 hectáreas de bosques y otras tierras boscosas.

Vaneska Bethancourt, jefa de Cooperación y Financiamiento Forestal de MiAmbiente, precisa que los bosques son esenciales para la salud del planeta y el bienestar de los seres humanos.

"El uso sostenible de los bosques nos ayudará a avanzar hacia una economía verde basada en materiales renovables, reutilizables, reciclables y baja en emisiones de gases efecto invernadero", puntualizó Bethancourt.

