Colmo

Dicen que las cosas están patas arriba en Panamá. En Tierras Altas los productores y los indígenas pactaron un acuerdo que no se respetó. Cuando los productores intentaron transitar por la vía pública la Policía Nacional apareció para amenazarlos.

Aberrante

Dicen que Saúl parece que manda en el país. Decide cuando se abren las calles y cuando se cierran todo esto ante la incapacidad del gobierno de Nito y Gaby. Solo falta que decrete días libres y diga quienes pueden circular.

Sin plata

Dicen que el gobierno del PRD comenzó a sentir la verdadera presión al caerse drásticamente los ingresos. A pesar que la DGI pide a los contribuyentes cumplir la gente no tiene plata y la situación económica va en picada.

Dementes

Dicen que los genios del gobierno siguen haciendo ñamesuras. Ahora anunciaron que la CSS no le dará dinero a los jubilados porque no tienen fondos. La excusa es que el pago que recibieron Minera Panamá no lo pueden usar.

Presupuesto

Dicen que ahora el ministro Alexander dice que la situación con el contrato minero cambió drásticamente el presupuesto general del Estado porque no pueden contar con ese dinero.

Jamones

Dicen que desde principio de año el gobierno se había comprometido con los porcicultores a comprarles cientos de jamones pero ahora a la vuelta se cayó. Ahora que hacen con todo esos jamones.