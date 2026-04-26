Ruego

Dice un sapo que hay una excampeona caída en desgracia de vuelta y media porque ya no sabe a quién rogarle favores para que la ayuden a estar bien de nuevo con los gringos. ¡Los tiempos de Mari ya pasaron!

Fantasmita

Me cuentan que el fantasmita Pitti volvería a escena en medio del caso de Morticia, en el cual se espera que se le practique una entrevista. ¿Será que ahora sí aparece o sigue disfrutando del billullo?

Reunión

Alta expectativa hay hoy en torno a la reunión que sostendrá "Bolo" con los honorables de la Cueva de la 5 de mayo. Un intrigoso espera que los neonatos no salgan con su berrinche. ¡Ataja!

Bus

Me sapean que la "Barbie del West" anda de malas pulgas luego de que le lloviera plomo parejo por mandar a rotular un bus, cuyo servicio a final de cuentas pagan los contribuyentes. ¡Plop!

Casco

Un turista me comenta que el Casco Peatonal es tremenda iniciativa: hay sazón y esplendor lo cual se ha visto reflejado en el impacto económico. ¡Y pensar que un par de rabiblancos lo quería tumbar!

Padrino

Un perverso le aconseja a Juan Cantina buscarse un mejor padrino, porque si bien no hay dudas de la calidad musical del maraquero, ya se sabe que su peso en política es igual al de sus personajes en las películas.