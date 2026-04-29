Renuncia

Un intenso me dice que esa renuncia del fantasmita Pittí, ocurrida un mes después de las últimas elecciones, es una muestra de que sabía que la sinvergüenzura apadrinada por Nito y el Tortugón no iba más.

Afán

Otro imprudente se pregunta cuál es el afán de la "Barbie del West" de meterle sí o sí su imagen a los niños. Primero fue con un bus rotulado y luego con un libro de colorear. ¿Qué sigue después?

Espaldarazo

Marco "Blonde" volvió a darle un espaldarazo a Panamá con el tema de las retenciones de buques en puertos chinos. Tampoco hay que olvidar el respaldo de los otros aliados. ¡No estamos solos!

Atlántida

¡Ya no aguantan más! El Chacalde avisó que emprenderá la búsqueda de una nueva ubicación porque no puede ser posible que con cada aguacero que cae el Hatillo se convierta en la Atlántida.

Vuelos

Para los que les gusta darse su vuelta por el Viejo Continente, el ministro del hacha tiene una excelente noticia: British Airways podría tener en un futuro próximo vuelos a Panamá. ¡Más bien!

Charla

La FPF y Christiansen le abrieron ayer la puerta a Panamá América para una amena conversación en la que el míster compartió parte de su librito con el veterano Jaimito y la Hierbera. ¡Buena esa!