Piñata

A una exmagistrada le dieron más palo que a piñata en fiesta de kínder por salir a cuestionar el proyecto que busca castigar con cárcel a los menores de edad infractores. ¡Un imprudente dice que solo falta que le pregunten a Teresita!

Lengua

Y uno de los que no se mordió la lengua fue el Conejo Malo, quien pidió que se dejen de buscar excusas bajo argumentos pasionales. Recordó que nadie se preocupa por las víctimas. "El que no la vive, no la entiende", recalcó.

Cabreo

Comenta el Amigo Fiel que los neonatos tienen un cabreo muy grande porque muchas de las respuestas que necesita Saint Michel han llegado de su mano y no de la de ellos. Les está robando el mandado.

Sonrisa

Me comentan que María Corina ya no sabe ni que sonrisa poner de tanta foto que le han pedido. Es que la taquilla ha estado en su punto. Hasta Juan de los Palotes ha salido a presumir imágenes con la opositora venezolana.

Invitación

Dicen que la Gran Manzana está paralizada por la próxima boda de Taylor Swift. A lo que un perverso se pregunta si la "swiftie" más famosa del patio recibió la invitación. ¡Es lo menos después de dejar tirada una protesta!

Lista

Un intrigoso me cuenta que mucha gente no dormirá esta noche esperando que llegue la hora de que Christiansen revele a los convocados para el Mundial. Preparen champán y pañuelos porque no se podrá complacer a todo el mundo.