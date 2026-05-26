Detalles

Un imprudente se pregunta por qué Publito da tantos detalles del merecumbé en el que está metido. Bien reza el dicho que a explicación no pedida, acusación manifiesta. ¡Santa madre!

Guantes

La tía Eunecia le aconseja a doña Etelvina colgar los guantes y dedicarse a disfrutar de su jubilación y sus nietos. No hay plata o poder que compre la tranquilidad y la salud. ¡Tome nota!

Cabeza

Otro intrigoso se pregunta si realmente la terquedad de aferrarse a la Unachi es de la propia tía Etelvina o hay alguien detrás que le lava la cabeza para que no deje la silla libre. ¡Mente!

Aplausos

Me cuentan que anoche hubo aplausos a granel en el evento de Jürgen Mossack, mientras que afuera a los impulsores de los Panamá Papers les hervía la sangre. ¡No rajan ni prestan el hacha!

Respaldo

Panamá sigue sumando respaldo internacional. Ahora es Austria la que comienza el proceso para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. ¡La diplomacia panameña anda volando! ¡Más bien!

Creatividad

Me comenta un necio que la única energía constante, sonante y abundante en ENSA es la creatividad para inventar tremendos cuentos. Porque mentir sale gratis... la luz no. ¡Ay padre!