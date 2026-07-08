Rusos

Un vidajena me comenta que los rusos no andan muy contentos con las publicaciones del diario de la 12 de octubre. Dicen que en esa cocina el bochinche pasó a ser el ingrediente estrella. ¡Santo padre!

Cinta

Y en un TBT reciente, me cuentan que un par de comadres prensianas intentó volarse una cinta de seguridad en la recepción de la embajada gringa para ir a donde estaban los duros, pero las frenaron en seco.

Fiesta

Una de las prenditas del GobierNito fue detenida ayer en el principal aeropuerto del país. Dicen que hizo fiesta a costa de la AMP y en estos momentos no sabe justificar de dónde sacó tanto billullo.

Pollito en fuga

Un metiche se pregunta qué hacía el exjerarca de la AMP en el aeropuerto, un día después de que se hiciera pública la denuncia en su contra. Bien reza el dicho que el que no la debe no la teme. ¿Pollito en fuga?

Centavos

El que anda peor que cacatúa es Publius, quien dice que de milagro tiene un par de centavos en sus cuentas bancarias y no los millones que dicen. Le tocará demostrarlo en los tribunales.

Capricho

Me informan que "Lao Ta Salao" en sus tiempos al frente del Cajetón sacó a una neurocirujana para meter a uno de sus paquetes, pero ahora la galena fue reintegrada. ¿Quién paga el precio de sus caprichos?