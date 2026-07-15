Pregunta

Dicen que un alto ejecutivo del banco rojo no quiere que le pregunten nada del chanchullo en el que se le menciona sobre los créditos envenenadosI. Mientras tanto la reputación del banco va en picada. ¡Santo!

Jeringa

Me cuentan que los chiricanos andan enojados porque parece que los tentáculos de Eternina están detrás de uno de los candidatos a rector y temen que nada cambie. ¿La misma jeringa con diferente pitongo?

Cabeza

Comenta un par de ilustrados que las cabezas siguen rodando luego del destape de los créditos irregulares en la DGI. El que quiere comprobar puede preguntarle a una jueza. ¡Madre mía!

Beca

El desfile de funcionarios del GobierNito da para llenar un álbum completo. Ayer le cayeron a otro que hizo happy con la plata de las becas por el Este. ¡Con razón varios se quedaron sin pago!

Interés

Recuerda un analista de TikTok que la ley de interés preferencial hizo a la "people" dependiente del Estado y el sector inmobiliario se acostumbró a vender con ese as. Ahora no hay casas para el pobre ni ventas para las inmobiliarias.

Preferencia

Un cizañoso se pregunta cómo es que en pleno castigo a los buques panameños por las tierras de Mao Zedong, la chinita del West prefiere salir a defender su relación con China. Mientras sus compañeros comulgan con Taiwán ella prefiere a los de Pekín.