Desfalco

"El Loco" insta a investigar a profundidad el tema de los créditos fiscales chuecos porque no deja de ser extraño que mientras los empleados hacían fiesta, las cabezas no sabían nada. ¿Cómo no?

Grito

La tía Eunecia pegó un grito en el cielo luego de conocer que mañana volverán a subir los precios de la gasolina. El que se resiste a andar en metro le tocará darse su baño de pueblo. ¡Ay mi plata!

Mercado

Y hablando del metro, me dicen que hay gente molesta porque los vagones parecen un mercado persa y encima los nuevos validadores se tildean y la gente termina pasando dos veces la tarjeta. ¡Ay no!

Cementerios

Me cuentan desde las montañas que hay gente que no puede dormir con el tema del embalse y los cementerios que pronto cesarán. Sin duda que es un tema delicado que debe verse desde la óptica humana.

Proyectos

Mientras los cuentones de luz siguen asfixiando a la gente, en la Cueva de la 5 de Mayo hay al menos unos 5 proyectos en este sentido tomando polvo en las gavetas. ¡Se necesita más acción y menos parafernalia!

Inmunidad

Madurito reapareció en una corte de Nueva York, más flaco, pero con mejor aspecto y en busca de inmunidad para evitar enfrentar un juicio, que el veterano Hellerstein propuso para junio de 2027. ¡Mira tú!