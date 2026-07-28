Desalojo

Me cuentan que por los lados de la cuenca de Río Indio no están nada contentos con el tema del "desalojo" de los camposantos. Mañana hay otra vigilia. ¡Parece que ni muerto se puede descansar en paz!

Facturador

Dice la tía Eunecia que la gente anda molesta porque mientras algunos hacían fiesta en la DGI, los de abajo pasaban el Niágara en bicicleta con el tema del facturador gratuito. ¡Mira tú!

Rifirrafe

Un intrigoso se pregunta por qué el honorable chiricano anda con tres piedras en la mano cada vez que ve al jefe de la cuadrilla del MOP por la Cueva. ¿Será que le pasó lo mismo que al de la tanga roja!

Carrera

La carrera electoral para algunos está en pleno apogeo. Me sapean que unos se la pasan repartiendo guaro mientras otros tiran sus pasos tratando de volver a la papa y revivir sus años de gloria. ¡Vayan con calma!

Salario

El Index del Mercado Laboral de Konzerta advierte que el salario promedio pretendido en el país baja 6,59% en el primer semestre del año. Los panameños parece que tienen los pies en la tierra.

Investidura

Keiko asumió formalmente el poder en medio del desaire de parlamentarios, pero arropada internacionalmente. Sin duda que lo que tiene por delante para enrumbar su país no será nada fácil.