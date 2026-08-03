Mire usted...

No era de sorprenderme que el Juan Cantina sea el vocero de los neonatos con los otros partidos. Es quien se encarga de las negociaciones, incluso con el PiaRDi. No quiere dejar nada a nadie. ¿Será por eso que se deshace de los que no siguen lo que él dice?

¿Qué pasó?

Una Gobernadora de la Tierra de Urracá quiere pasar agachada, ya que en estos días estuvo implicada en el atropello de un can. Los que estaba presentes dicen que pegó a correr, pero ellos están claros en lo que hizo. ¡Qué irresponsabilidad, debe dar el ejemplo!

Barbaridad

Los que andan que no saben que hacer son los Jueces de Paz del pueblo del Festival de la Langosta, pues las oficinas temporales parecen unas ruinas, ni luz tienen. A usar vela.

Frescos

Las prendas implicadas en los créditos brujos buscan cambiar la medida cautelar, ya presentaron sus argumentos. Deben pagar por lo que hicieron, pero andan detrás de las contemplaciones. ¡Con el tiempo se verá!

Éxito

Un visitante de la fiesta de los artesanos dice que eso por allá estuvo de bote en bote, esperemos que al sumar y restar, los números den, porque 2+2 es 4.

Pendientes...

Los vecinos en Río Indio andan en pie de guerra, pues el tema de los cementerios los carga revueltos. Exigen más claridad en el tema, aunque los encargados dicen que han sido muy comunicativos.