Adiós a 'El monstruo de la pista': muere el histórico jinete Víctor Tejada

El exjinete panameño Víctor Tejada, ganador del Clásico del Caribe en 1981 con El Cómico y en 1985 con Patilargo, falleció la noche de este jueves 25 de junio. Tenía 83 años.

Apodado como “El monstruo de la pista”, Tejada es miembro del Salón de la Fama de Panamá y del Caribe y durante más de tres décadas dejó un manual de enseñanzas que lo diferenció de sus colegas.

Este completo atleta, ganador del Clásico Presidente Maestro Pepe en 1964, Iván en 1969, El Mandamás 1971 y El Mamut 1978, amansó otras pruebas de renombre a nivel nacional e internacional en hipódromos de Puerto Rico, Venezuela y EE. UU.

En los últimos años, el Clásico Independencia se disputó en honor a esta leyenda del sillín, que se caracterizó por ser hombre de poco hablar con el público, pero que tenía una conexión de otro planeta con cada caballo que montó.

“La hípica no la dejan caer, porque la disfrutamos todos”, fueron las últimas declaraciones de Víctor "Bimbo" Tejada durante el acto de premiación del clásico Independencia de 2025.