FIFA / Fútbol / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 EE. UU. Mbappé y Haaland: Frente a frente por el liderato absoluto del Grupo I Publicado 2026/06/26 14:00:00 Noticias Relacionadas 1 Brasil golea 0-3 a Escocia, asegura el liderato del Grupo C y celebra el regreso de Neymar 2 Cuenta regresiva: la FIFA celebra a un año del primer Mundial Femenino en Sudamérica 3 Harry Kane fue liberado tras el hechizo del "brujo" Bonsam 4 Suiza le amarga la fiesta a Canadá y se queda con el liderato del Grupo B 5 El regreso de Neymar: Juega su cuarto Mundial con Brasil tras 981 días de calvario Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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