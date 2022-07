Canadiense Houle gana etapa en el Tour de Francia, Jonas Vingegaardd sigue líder

El canadiense Hugo Houle se impuso este martes en la primera etapa pirenaica del Tour de Francia, al culminar una larga escapada con meta en Foix, por delante del francés Valentin Maudois, su compañeros de equipo y compatriota Michael Woods y el estadounidense del Movistar Matteo Jorgenson.

Houle, de 31 años, ciclista del equipo Israel, se convirtió en el primer canadiense en ganar en la ronda gana desde que lo hiciera su actual director deportivo Steve Bauer.

El danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo tras entrar en meta casi 6 minutos después del ganador, en un grupo en el que también estaba el esloveno Tadej Pogacar, segundo, que le atacó varias veces en el ascenso al Col de Lers, penúltimo puerto del día.

El británico Geraint Thomas conservó la cuarta posición, pero el colombiano Nairo Quintana, que se mantuvo con los mejores, mejoró un puesto al superar al francés Romain Bardet, que no aguantó el ritmo del grupo de cabeza y se dejó más de 3 minutos.

El colombiano del Arkea está a 4.15 del líder y se mantiene a 1.32 del tercer puesto.

Por su parte, el danés Jonas Vingegaard se mostró satisfecho de haber podido responder a los ataques del esloveno Tadej Pogacar en la decimosexta etapa del Tour y aseguró que tras dos semanas de competición no tiene la impresión de que su estado de forma haya empeorado.

Pogacar "me ha atacado, era bueno tener gente en la escapada por si me atacaba. Cuando Tadej ataca hay que estar atento para responder lo antes posible", dijo el ciclista del Jumbo, que alabó el trabajo de todo su equipo.

"Tenemos un equipo muy fuerte, por suerte hemos podido seguir a Pogacar, vamos a seguir la carrera día a día, a seguir tratando de luchar. Han pasado dos semanas y no tengo la impresión de perder fuerzas, creo que he recuperado bien, el descanso me ha venido bien tras la caída del pasado domingo", agregó.