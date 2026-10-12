Cerveceros vencen a los Dodgers y toman ventaja de 2-0 en la lucha por el título de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee defendieron con firmeza su localía en el American Family Field al derrotar 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Con este resultado, el conjunto de Wisconsin toma una valiosa ventaja de 2-0 en el cruce al mejor de siete encuentros, dejando contra las cuerdas a los vigentes campeones antes de que la serie se traslade a territorio californiano.

El receptor venezolano William Contreras se erigió como la gran figura ofensiva del compromiso al batear de 4-3, con un cuadrangular, tres carreras impulsadas y un pasaporte negociado.

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Contreras remolcó la carrera del empate en el primer episodio tras un ataque temprano de Los Ángeles, y más adelante conectó un imparable clave frente al relevo de los Dodgers para que Milwaukee tomara la delantera definitiva en el marcador durante la sexta entrada.

El duelo monticular arrancó con un electrizante pulso entre el japonés Yoshinobu Yamamoto por los angelinos y el joven abridor Logan Henderson por los de casa. Yamamoto no pudo contener la agresividad de la toletana local y saltó del terreno tras permitir cuatro hits y tres carreras en apenas dos entradas y dos tercios de labor, mientras que Henderson logró meter el juego en el congelador a pesar de conceder cuatro anotaciones, respaldado por una sólida labor de su cuerpo de relevistas.

Los Dodgers intentaron reaccionar de la mano de Mookie Betts y Tommy Edman, quienes aprovecharon un par de descuidos defensivos de la novena local en los episodios intermedios para tomar ventaja parcial de 4-3. Sin embargo, el madero de Shohei Ohtani fue neutralizado por el pitcheo de Milwaukee al irse de 4-0 en la jornada, lo que frenó las aspiraciones de la escuadra visitante de generar un rally de mayor envergadura.

El bullpen de los Cerveceros volvió a demostrar por qué fue uno de los más dominantes durante la campaña regular, encabezado por efectivos relevos del zurdo JoJo Romero, Abner Uribe y Aaron Ashby. La combinación de brazos maniató por completo a la potente ofensiva de Los Ángeles en el último tercio del juego, retirando a los bateadores clave sin permitir mayores libertades en la pizarra.

Con la serie a su favor 2-0, los Cerveceros viajarán ahora a Los Ángeles con la tranquilidad de haber cumplido la tarea en casa.

El tercer choque de la Serie de Campeonato se disputará este miércoles 14 de octubre en el Dodger Stadium, donde la novena azulgrana de Dave Roberts estará obligada a ganar ante su público si desea meterse nuevamente en la pelea por el boleto a la Serie Mundial.