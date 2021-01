Christofer Jurado va por su mejor versión en Táchira

El panameño Christofer Jurado busca su mejor versión como parte de su preparación para los Juegos de Tokio y la Vuelta a Táchira es muestra de ello.

El chorrerano por segundo día consecutivo se mantuvo en el pelotón de fuga, al completarse ayer la segunda etapa que fue ganada por el venezolano Ronel Campos con 2 horas , 20 minutos, 24 segundo, seguido por el español nacionalizado colombiano Óscar Sevilla con el mismo tiempo y Yorman Fuentes.

La etapa de ayer fue un circuito cerrado de 95 kilómetros en una área montañosa con 1,400 metros sobre el nivel del mar y Jurado estuvo en la fuga por lo menos en 80 kilómetros con un grupo de 16 pedalistas, según datos de la Fepaci.

"Vamos día a día, me he sentido con buenas piernas, aunque me han soltado en los últimos kilómetros, nada mal para el arranque de temporada, seguiremos intentándolo para regalarle una alegría a todos los panameños", expresó Jurado, que se ubica en la quinta casilla de la clasificación de los sprint con un total de cinco unidades.

"Jurado ha estado muy bien en la carrera y en su búsqueda de ese punto de preparación para llegar a Tokio. En términos generales los muchachos de la selección están haciendo buen trabajo en estas carreteras venezolanas", señaló el técnico que dirige al seleccionado panameño, el colombiano Juan Pablo Villegas.

Para este martes 19 se correrá la tercera etapa que tendrá 126.8 kilómetros entre Zea-La Tendida-Coloncito-La Fría y La Grita, llegada que estará a una altitud de mil 450 metros sobre el nivel del mar.

El menú tendrá cuatro sprint intermedios, dos bonificables, además de los dos primeros premios de montaña ubicados en Altos del Suspiro y en la llegada.

La clasificación general individual tiene a Roniel Campos con 5 horas 11 minutos y 47 segundos. Sus escoltas son Oscar Sevilla a tres segundos y Yorman Fuentes a 39 segundos.

El chorrerano es el único ciclista panameño con el derecho de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la Vuelta a Táchira le sirve como parte de su preparación.