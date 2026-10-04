Dandy del Peligro dominó fácil y ganó un cupo al Confraternidad

El alazán Dandy del Peligro hizo una demostración de poder para ganar con autoridad el Clásico Raúl Espinosa y de paso se erigió en el principal representante de Panamá para la Copa Confraternidad del Caribe.

El enorme caballo nacional, criado por Ernesto Fanilla en el Haras La Guerita, hizo trisas a su oponentes en los tramos decisivos para ganar en 2:07.4 para la milla y un cuarto, 2000 metros.

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Dandy del Peligro, entrenado por Rubén Orillac, llegó a la meta con una ventaja inobjetable sobre Maverick, Imperator, Blessed Ben Hur y Cyrano.



Imperator, que hizo el gasto, en los primeros 1300 metros del recorrido, se clasificó para la carrera, lo mismo que Maverick, que al final llegó segundo.



Dandy del Peligro, por Dandy del Barrio en Ms Arch Stanton, logró su octava victoria en en 14 salidas a la cancha del Hipódromo Presidente Remón y ganó el segundo clásico en su historial de este año.



En 2025 ganó, en Panamá, el Velocidad del Caribe y ahora se dispone a emprender el vuelo a Puerto Rico, para brillar en el tiro de aliento contra la crema y nata de la región.



Correspondió a Luis Eduardo Arango montar con una fineza propia de él este caballo que ya sido una revelación dentro del hipódromo panameño, dada su versatilidad.



Con el resultado del clásico Raúl Espinosa, Copa de Oro, Panamá define la mayor parte de su representación y solo queda por descifrar a los candidatos para el Velocidad y la copa de importados, lo cual se hará efectivo en un tiempo perentorio