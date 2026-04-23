Davis Romero es el 'Lanzador Más Valioso' del béisbol mayor

El zurdo coclesano y exgrandes ligas, Davis Romero ha sido seleccionado como el "Lanzador Más Valioso" del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrellas".

Romero fue favorecido con el 48.62% del voto ponderado, tras compilar una tremenda temporada en la lomita.

El derecho Severino González de Veraguas tuvo un 39.08% para ser el segundo y tercero en la votación quedó el chiricano Kevin Miranda con un 3.54%.

"Es uno de mis sueños", dijo Davis Romero.

"Es un sueño, ahora si me puedo retirar tranquilo, he sido seleccionado el mejor lanzador del torneo, un premio que anhelaba", agregó el zurdo coclesano.