Doña Perfecta no correrá en el último clasificatorio para el Dama del Caribe

Doña Perfecta, ganadora de la primera gema de la triple corona de hembras y segunda en el clásico de la Familia Duque, no participará de la tercera válida rumbo a la Copa Dama del Caribe.

Luis Shirley, propietario de esta yegua hija de Indiano en Paynter’s Moon por Paynter, confirmó que tiene unas molestias musculares que posiblemente impidan su participacion en la tercera válida de las yeguas.

"Aclaro, Doña Perfecta, creo que no corre la 3a, ya está clasificada para el Dama", dijo Shirley.

Actualmente, esta yegua mantiene nueve puntos que la tienen prácticamente clasificada a la Copa Dama del Caribe.

Por otra parte, Indian Music, ganador de la primera de la triple corona clasificatoria al Clásico Internacional del Caribe,sufrió un rasguño mínimo, que no afectará sus actuaciones futuras.

En otro tema, el propietario del Stud Campo Azul se refirió a la hora del ingreso de los ejemplares en el partidor automático.

"El tema del partidor en Panamá es que hay una demora de 15 minutos entre el ingreso del primero y el último, cuando participan 10. Los caballos no están entrenados para pasar ese tiempo en el espacio limitado", aseguró el inversionista hípico panameño.