El factor económico separaría a Thomas Christiansen de la Selección de Panamá

Como dice un estribillo de la canción interpretada por Héctor Lavoe, "todo tiene su final", y todo indica que el tema del presupuesto y el salario sería la principal causa de la salida del técnico Thomas Christiansen.

Según se reveló extraoficialmente, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) se decidió no aprobar la renovación del entrenador danés-español.

Recordemos que, finalizada la participación de Panamá en el Mundial 2026, también concluyó el contrato de Christiansen con la selección nacional.

El principal factor para que Christiansen no continúe en el puesto se debe a situaciones económicas. Su salario ronda actualmente por los 70 mil dólares mensuales y habría en la negociación un aumento para el entrenador.

Christiansen fue designado para dirigir la selección nacional en julio del año 2020, tiene un proceso de seis años, en el cual condujo al equipo panameño a una final de la Copa Oro, a una final de la Liga de Naciones y a la segunda fase de una Copa América, además de clasificar al Mundial 2026.

Al no poder contar más con Christiansen, la FPF optaría por designar a un técnico interino para los partidos amistosos de Panamá en octubre contra Ecuador, Japón y Corea del Sur. Además, "La Roja" tiene compromisos en la Liga de Naciones 2026-2027 en el mes de noviembre.

Las opciones para el interinato son: Mario Méndez, Felipe Baloy o el venezolano Daniel Blanco, quien fue uno de los asistentes de Christiansen.

Aunque la Federación Panameña de Fútbol hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial, se espera que este viernes (hoy) se revelen más detalles sobre la situación de Thomas Christiansen. Otro factor importante es que la FPF también tiene que definir una nueva junta directiva en el mes de diciembre.