Celeste Amarilla recupera su red social para recordarle al mundo que la víctima de Mbappé es ella

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), confirmó este viernes 10 de julio de 2026 que ha recuperado el acceso a su cuenta de Instagram, plataforma que permaneció bajo control de terceros durante la víspera tras un presunto hackeo.

Amarilla, lejos de mostrar contrición por los hechos que la llevaron a una crisis diplomática y mediática sin precedentes, utilizó la red X para enviar un mensaje provocador: "Avísenle a los franceses que pueden seguir molestando".

El retorno de la congresista al espacio digital ocurre en medio de un aislamiento político y social tras sus declaraciones contra el delantero francés Kylian Mbappé, proferidas inmediatamente después de la eliminación de la selección de Paraguay ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El origen del conflicto: Injurias y condena internacional

Las afirmaciones de Amarilla, quien utilizó calificativos racistas y discriminatorios contra el jugador del Real Madrid, trascendieron las fronteras paraguayas, provocando una respuesta institucional de alto nivel:

Amarilla tachó al futbolista de "camerunés colonizado" y emitió comparaciones denigrantes sobre su origen y educación, que fueron calificadas como racismo explícito por organismos como la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el propio presidente galo, Emmanuel Macron.

El choque de declaraciones: Mbappé, en una respuesta contundente, catalogó a la parlamentaria como una "mujer despreciable e indigna de su cargo". Ante esto, Amarilla redobló la apuesta, exigiendo disculpas al jugador y amenazando con posibles acciones legales en su contra.

Repudio institucional: La polémica alcanzó el plano parlamentario local el pasado miércoles, cuando el Senado de Paraguay aprobó una resolución oficial desmarcándose totalmente de la conducta de la congresista, expresando su "absoluto rechazo" a cualquier forma de discriminación racial.

Contexto de la tensión: El post-partido mundialista

La senadora argumentó que su reacción fue producto de una actitud "prepotente" que, según su criterio, el delantero francés mantuvo durante el partido de octavos, que terminó 0-1 a favor de los europeos mediante un gol de penalti.

Sin embargo, el tono de sus palabras, centradas en el origen étnico del jugador, fue lo que detonó la ola de denuncias globales que inundaron sus perfiles en redes sociales.

La reapertura de la cuenta de Instagram de la senadora paraguaya ocurre bajo un clima de vigilancia pública sobre sus futuras publicaciones, mientras se mantiene la expectación sobre si la parlamentaria enfrentará alguna sanción ética dentro del Poder Legislativo de Paraguay por el daño reputacional que sus dichos han causado a la imagen del país en el contexto de la Copa del Mundo 2026.