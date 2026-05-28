Elpidio Pinto será el nuevo piloto de Panamá U12

Elpidio Pinto regresa a la cabeza de la Selección Nacional de Panamá U12, tras ser seleccionado por la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) de cara al Premundial 2026 que clasifica a 4 equipos a la cita mundialista de Taiwán, 2027.

Pinto se coronó campeón del Campeonato Nacional U12 en el 2026 tras vencer a Los Santos 1-0 en la final jugada en el complejo deportivo MVP Sport City.

El exlanzador de Panamá Metro, estuvo por última vez al frente de la selección U12 en el año 2023 cuando Panamá termina octavo en el Campeonato Mundial U12 jugado en la ciudad de Tainán.

Pinto tendrá como asistentes a Samuel Rodríguez de Herrera, Francisco Baso (coach de lanzadores), Jorge Hernández (asistente)