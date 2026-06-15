Estadio Maracaná tendrá grama natural

El estadio Maracaná, en El Chorrillo, tendrá grama natural, contemplará las medidas adecuadas y se espera que esté listo para el Torneo Apertura 2027 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), expresó el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez.

La orden de proceder se dio este lunes para que inicien los trabajos en lo que será el nuevo estadio Maracaná, a un costo de 5.6 millones de dólares.

Según Ordóñez, en la licitación se contó con la participación de más de ocho empresas, de las cuales seis presentaron sus propuestas y, al final, la ganó RB Maracaná.

El nuevo Maracaná tendrá cambio de luces (las cuales ya estaban obsoletas), nueva fachada, graderías, y se aumentó el aforo con 220 puestos más, entre otras cosas.

El nuevo coliseo podrá albergar torneos internacionales al contar con las medidas reglamentarias para futuros eventos internacionales.