Estadio Omar Torrijos tiene un notable deterioro

Las estructuras del estadio Omar Torrijos Herrera presentan un notable deterioro que, según residentes y conocedores de la historia deportiva de la provincia, se arrastra desde hace varios años sin que se haya logrado una solución definitiva.

De acuerdo con veragüenses consultados, el desgaste de varias áreas del coliseo deportivo es evidente para el público que asiste a las actividades, situación que atribuyen a la falta de mantenimiento adecuado durante administraciones anteriores.

No obstante, el profesor Abdiel Ramos, director técnico del equipo mayor de béisbol de Veraguas, destacó que el cuadro o campo de juego del estadio se mantiene en excelentes condiciones, lo que permite realizar encuentros deportivos de alto nivel y mejor estado que otros del país.

Ramos explicó que el terreno de juego ha recibido un mantenimiento constante por parte de un grupo de profesionales dedicados a esta labor, lo que ha permitido conservarlo como uno de los mejores en su tipo para la práctica del béisbol.

“Se puede decir que el campo está en muy buenas condiciones para cualquier encuentro deportivo, gracias al trabajo responsable de quienes se encargan de su cuidado”, señaló el director técnico.

Sin embargo, Ramos reconoció que otras estructuras internas del estadio no se encuentran en las mejores condiciones, por lo que considera necesario que se realicen mejoras para garantizar mayor comodidad y seguridad a los atletas y fanáticos.

El estadio Omar Torrijos Herrera es uno de los principales escenarios deportivos de la provincia de Veraguas y sede de importantes encuentros del béisbol nacional, por lo que diversos sectores consideran que su rehabilitación integral debe ser una prioridad para preservar este importante patrimonio deportivo.