Fanlyc tendrá la semana saludable 'Fit 4 all'

Todo se encuentra listo para la semana saludable "Fit 4 all", que será entre el 20 y 25 de abril a beneficio de Fanlyc.

En el "Fit 4 All", se llevarán a cabo diversas actividades gratuitas en las sucursales de Power club, a partir de las 6:00 p.m., clases para todos los niveles.

Además, el gran evento de cierre será el sábado 25 de abril. Un festival familiar en el Parque Los Lagos, en Ciudad del Saber, que incluye la tradicional carrera-caminata 1 kilómetro para niños y 5 kilómetros para adultos, todo será a beneficio de Fanlyc y su costo es de 10 dólares.

El festival “Fit 4 All”, que marca el cierre de la semana, contará con más de B/.5,000.00 en premios para los ganadores de las carreras-caminatas en diversas categorías, incluyendo niños, adultos, corredores de seguros y colaboradores de IS.

Se espera contar con la participación de 2 mil 500 inscripciones, lo que sería una de las más numerosas para este tipo de eventos en el país.