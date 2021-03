Franklin Archibold: 'Primero fui futbolista, pero ahora no pretendo dejar el ciclismo'

Franklin Archibold es en la actualidad uno de los ciclistas más destacados de Panamá. Nació en una familia de pedalistas, pero lo suyo al inicio no eran las bicicletas.

Archibold, integrante del equipo Panamá es Cultura y Valores, prefería dejar de lado los pedales para jugar fútbol. Hasta que su espíritu competitivo encontró su mejor versión en el ciclismo.

"Al principio no me iba tan bien en el ciclismo, ya que no me dedicaba tanto de lleno. A veces entrenaba, a veces no. A veces dejaba la bicicleta por un par de meses por irme a jugar fútbol. Jugaba de todo, media cancha, y a veces delantero. Pero ya cuando empecé de lleno en el ciclismo pude ver resultados y me quedó gustando y no pretendo dejarlo", comentó Archibold.

El también campeón de la Vuelta a Chiriquí (2019) narra que a pesar de que su padre era pedalista, nunca lo presionó para que siguiera sus pasos. A los 15 años emprendió con más seriedad su carrera como ciclista y los resultados empezaron a llegar.

"Si uno no hace las cosas con amor, jamás van a salir bien. Mi papá nunca me presionó. Hace ocho años empecé, integré la selección de unos Panamericanos y me quedó gustando ", agregó el subcampeón centroamericano.

Para este año, el deportista chiricano tiene por objetivo competir en los Panamericanos, tratar de conseguir una medalla y a largo plazo su meta es llegar a un equipo profesional World Tour.

Sobre su entrenamiento, Archibold dijo que hay días cortos en los que entrena dos horas y otros largos en los que tocan seis o siete horas.

Este mes, el deportista de 23 años consiguió los primeros puntos para Panamá es Cultura y Valores a nivel continental en suelo europeo, un momento especial, aunque en su mente estaba ganar.

"No pensaba en los puntos, solo pensaba en regalarle una victoria al país. No se pudo dar, pero logramos un podio importante", comentó.

Archibold, por otro lado, destacó el trabajo que realiza en la actualidad la Federación Panameña de Ciclismo y la familia Carretero, sin embargo, considera que se necesita más apoyo del gobierno y la empresa privada.

A los más jóvenes los invita a no desmayar en sus sueños y pedalear más fuerte para conquistarlos.

"Luchen por lo que quieren, hay momentos duros, pero hay que ser perseverante porque todo irá mejor", precisó.