Hansi Flick elogia la gran atmósfera en Estambul

El FC Barcelona visita al Galatasaray en la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El esperado compromiso será en el coliseo del Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park en Estambul, Turquía, y está programado para dar inicio a las 2:00 p. m. (hora de Panamá).

El conjunto azulgrana llega en un estado de forma impresionante tras encadenar nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y haber debutado en la presente edición europea con una sólida goleada sobre el Feyenoord.

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Por su parte, el vigente campeón de la liga turca busca recuperarse urgentemente ante su afición tras tropezar por 3-1 en su estreno frente al Sporting CP, confiando en la presión que ejerce su estruendosa hinchada local.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, elogió sin rodeos el entorno que le espera a su plantilla, señalando que el recinto del Galatasaray genera "una de las mejores atmósferas del mundo del fútbol".

El alemán, destacó que sus dirigidos están preparados mentalmente para afrontar la intensidad acústica de la tribuna y subrayó la necesidad de mantener la solidez defensiva como una unidad ante un equipo turco que cuenta con importantes armas ofensivas.