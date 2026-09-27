Honduras se mide contra Jamaica

La selección de Honduras buscará este lunes (hoy) en Kingston derrotar al equipo de Jamaica, enderezar el mal comienzo en la Liga de Naciones de la Concacaf y dictar el rumbo en el Grupo B.

El Salvador, Surinam y Jamaica lideran en ese orden con 3 puntos y miran por el retrovisor a Honduras, Guatemala y Martinica, las formaciones perdedoras de la primera jornada.

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Honduras cayó en Tegucigalpa por 2-3 ante Surinam el pasado viernes.

Antes de viajar a Jamaica, el seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, dijo que sus pupilos han aprendido de los errores y señaló que la primera enseñanza tiene que ver con la necesidad de controlar más el balón.

"Iremos a Jamaica a ganar, no puedo lamentarme. Estamos dolidos, pero mañana nos levantaremos con la máxima ilusión de llevar a buen puerto este proceso", dijo el español Molina, quien asumió como entrenador de Honduras en marzo pasado y debutó oficialmente con derrota ante Surinam.