¡Hoy es el día! Panamá debuta contra Ghana en un partido que ilusiona

Panamá saldrá a "marcar su territorio" con el objetivo de competir, hacer historia, lograr una victoria y pasar de ronda. Esas fueron, en resumen, las palabras del técnico Thomas Christiansen y del capitán Aníbal Godoy previo al partido contra Ghana hoy en el Toronto Stadium (6:00 p. m., hora istmeña).

Christiansen admite el buen nivel del rival africano que tendrá al frente, las "Estrellas Negras", y dejó claro que "no habrá partido fácil".

Thomas Partey, uno de los capitanes de Ghana, no pudo viajar de Estados Unidos a Canadá por problemas de visado. Su ausencia es una gran baja para las "Estrellas Negras", pero Christiansen también entiende que dentro del equipo africano hay talento y jugadores de sobra para reemplazarlo.

El estratega, quien estaba acompañado por Aníbal Godoy, coincidió con su capitán en que un resultado soñado e ideal —"el mejor escenario"— sería un triunfo por 1-0 ante Ghana.

"Lo firmo", reiteró Christiansen al responder sobre ese posible marcador ante los africanos.

Por su parte, Godoy expresó que el equipo está muy motivado. "Queremos hacer historia. La motivación grupal es pasar de ronda", afirmó el mediocampista.

Christiansen también agregó que todos los jugadores están disponibles y adelantó que Adalberto "Coco" Carrasquilla se ha recuperado; sin embargo, aclaró que no será titular y que aún no está listo para jugar los 90 minutos.'