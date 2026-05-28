Jennisín Rosanía gana oro en Jiu-Jitsu en Los Ángeles

La panameña Jennisín Rosanía sigue mostrando que pasa por un buen momento deportivo y mantiene la buena racha de triunfos al ganar su cuarta medalla de oro en este 2026.

La atleta colonense se colgó el metal dorado en el Master International Jiu-Jitsu North America, que se realizó en Los Ángeles.

El Master International Jiu-Jitsu North America otorga la misma cantidad de puntos que los Majors, explicó Rosanía.

Con la medalla de oro conseguida, Jennisín Rosanía, sigue imparable en el presente año. Subió a lo más alto del podio en el Campeonato de Europa, el Panamericano, el Orlando Open y ahora en el International North America.

En Los Ángeles, Rosanía se impuso en la final a una representante de Estados Unidos para mantener su buen paso y lo más importante que no perdió ningún punto en todos sus combates.

La medallista de oro añadió que todo esto se debe a su preparación en la Academia Elemento Jiu-Jitsu y a su entrenador, Eduardo Grimaldo.