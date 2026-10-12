Estados Unidos
José 'Chema' Caballero impulsa donaciones tras terremoto en Panamá
- Redacción
- /
- 10Deportivo@epasa.com
- /
- @10Deportivo
"Chema" Caballero apeló a la solidaridad para seguir canalizando donaciones para los afectados.
Noticias Relacionadas
-
Cerveceros vencen a los Dodgers y toman ventaja de 2-0 en la lucha por el título de la Liga Nacional
El grandes ligas panameño José "Chema" Caballero, jugador de los Yankees de Nueva York, se ha sumado activamente a las labores de auxilio tras el reciente terremoto registrado en suelo nacional, ante las afectaciones sufridas por familias en la región de Azuero y zonas aledañas.
La iniciativa solidaria es coordinada en conjunto con su esposa Ana Linela y la vicecónsul de Panamá en Nueva York, Vilma Di Bello.
Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.
Caballero expresó que las donaciones son para las personas que lo necesitan, en referencia a las familias panameñas que en estos momentos lo están pasando difícil.
A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, el jugador santeño apeló a la solidaridad para seguir canalizando donaciones para los afectados, señalando que cada granito cuenta y que continuará realizando recolectas desde Nueva York con la comunidad panameña en Estados Unidos em general.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.