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Estados Unidos

José 'Chema' Caballero impulsa donaciones tras terremoto en Panamá

Publicado 2026/10/13 00:00:00
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"Chema" Caballero apeló a la solidaridad para seguir canalizando donaciones para los afectados.

José 'Chema' Caballero, jugador de los Yankees. Foto: Instagram

José 'Chema' Caballero, jugador de los Yankees. Foto: Instagram

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El grandes ligas panameño José "Chema" Caballero, jugador de los Yankees de Nueva York, se ha sumado activamente a las labores de auxilio tras el reciente terremoto registrado en suelo nacional, ante las afectaciones sufridas por familias en la región de Azuero y zonas aledañas.

La iniciativa solidaria es coordinada en conjunto con su esposa Ana Linela y la vicecónsul de Panamá en Nueva York, Vilma Di Bello.

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Caballero expresó que las donaciones son para las personas que lo necesitan, en referencia a las familias panameñas que en estos momentos lo están pasando difícil.

A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, el jugador santeño apeló a la solidaridad para seguir canalizando donaciones para los afectados, señalando que cada granito cuenta y que continuará realizando recolectas desde Nueva York con la comunidad panameña en Estados Unidos em general.

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