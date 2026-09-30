La IA entra en juego en el deporte a nivel mundial

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el deporte, al aplicar técnicas de aprendizaje automático, procesamiento masivos de datos y modelos matemáticos para analizar información y efectuar procesos sin intervención humana, en distintas disciplinas físicas de alto nivel que implican entrenamiento, sujeción a normas y competición.

Esta tecnología ya se utiliza en la interpretación de datos corporales de deportistas, el análisis estratégico en deportes grupales y la selección de nuevos talentos, y está transformando el entrenamiento personalizado y la toma de decisiones tácticas, así como el rendimiento y la competitividad de los atletas y equipos e incluso la experiencia del aficionado.

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Los sistemas de IA permiten crear planes de entrenamiento personalizados que se adaptan continuamente al progreso del atleta; analizar datos históricos, movimiento de rivales y patrones tácticos en tiempo real, permitiendo anticipar jugadas y mejorar la preparación de los partidos; y predecir el potencial de desarrollo de jugadores emergentes, según explican desde LALIGA Business School (https://business-school.laliga.com).

Esta tecnología también posibilita revisar jugadas polémicas, oficiar partidos con mayor objetividad y transparencia; personalizar la experiencia del aficionado ofreciéndole contenidos y estadísticas adecuados a sus intereses y hábitos a través de 'apps' de clubes; e identificar precozmente en los deportistas señales de alerta de posibles lesiones antes de que ocurran, según añade esta misma fuente.

Desde el actual VAR (sistema que ayuda al árbitro a evitar errores mediante la revisión de jugadas decisivas en video) hasta el videoarbitraje automatizado (que utiliza IA, visión por computador, cámaras de alta resolución y sensores electrónicos para tomar decisiones de modo autónomo al instante), la IA ya decide en algunos deportes y transformará todos antes de 2030, según prevén otros especialistas en tecnologías deportivas.

De herramienta de apoyo a infraestructura crítica

"La IA está redefiniendo la arquitectura operativa del deporte de élite", según el punto de vista de Bornan Sports Technology (https://bornan.sport/es), compañía especializada en la digitalización de grandes eventos deportivos.

"Lo que inicialmente se incorporó como herramienta de apoyo, a través de sistemas de videoarbitraje o análisis de datos, evoluciona ahora hacia modelos capaces de generar decisiones en tiempo real con un nivel de precisión superior al umbral humano", añaden los expertos.

Explican que en este contexto, "la IA ha dejado de ser un elemento diferencial para convertirse en una infraestructura crítica en aquellas disciplinas donde la velocidad de ejecución, la complejidad de las variables o las condiciones del entorno limitan la capacidad de intervención humana".

"Estamos entrando en una fase en la que la tecnología no solo asiste al deporte, sino que lo estructura", señala Carlos García, director de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés) de Bornan.

García prevé que "la inteligencia artificial va a redefinir cómo se mide el rendimiento, cómo se toman decisiones y cómo se vive cada competición".

Una vez asumido que el deporte será más tecnológico, este experto considera que "el reto es garantizar que esa tecnología opere con una fiabilidad absoluta en entornos de máxima exigencia".

Deportes donde la IA ya es estructural en la actualidad

Los expertos en tecnología deportiva de Bornan ofrecen su visión acerca de los avances y tendencias en materia de adopción de la IA en el disciplinas como en el deportes de invierno y alta montaña (esquí alpino, 'snowboard'), biatlón, deportes de combate y precisión (esgrima, taekwondo), Atletismo ('foto finish' y cronometraje avanzado).

Innovaciones que marcarán el futuro

Innovaciones que marcarán el futuro de las competiciones como el árbitraje totalmente automatizado.

Otro punto son las cámaras inteligentes y 'video replay' automatizado. La captura de imagen evolucionará hacia sistemas autónomos.

Como también 'Broadcasting' automatizado y producción gráfica. La IA permitirá generar realizaciones y gráficos televisivos en tiempo real.