La Roja debuta; Panamá se ilusiona

La selección de Panamá llega al Toronto Stadium para enfrentar a Ghana con la ilusión, compartida por la afición de todo un país, de ver a sus jugadores realizar un buen juego, competir y mejorar lo hecho en la cita de Rusia 2018.

Será la segunda experiencia mundialista de Panamá; sin duda, llega con un mejor equipo que hace ocho años y con más panameños en los estadios que se animan a vivir la experiencia de la máxima cita futbolística: la fase final de la Copa Mundial de la FIFA.

Panamá tiene la ventaja de jugar sus dos primeros partidos en el Toronto Stadium, los cuales serán contra Ghana y Croacia. Tampoco tendrá que trasladarse lejos para su tercer juego, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Inglaterra. Desde el punto de vista logístico, la Roja salió favorecida, pero ahora tocará ver el aspecto futbolístico.

Hay que tener claro que Panamá no es favorita ante ninguno de sus tres rivales, y se ve el juego contra Ghana como la mejor opción para sacar un resultado favorable.

Pero hablemos hoy solamente del primer rival: Ghana llega en esta ocasión de la mano de Carlos Queiroz a su cuarta cita mundialista, aunque con poco tiempo de trabajo (poco más de un mes). Sin lugar a dudas, un panorama muy diferente al de Thomas Christiansen, quien lleva casi seis años al frente de la Roja.

Ghana llega con individualidades que juegan en la élite del fútbol mundial, como Antoine Semenyo o Iñaki Williams, además de otros futbolistas capaces de resolver un partido por sí solos; mientras tanto, Panamá apela más al juego colectivo que al individual.

Los ensayos, las pruebas y los errores son cosas del pasado para los jugadores y para Thomas Christiansen.

Se dice que el primer partido, o el que viene, siempre es el más importante. En esta ocasión, la Roja tendrá que firmar el mejor juego de su historia si quiere salir con un resultado favorable ante Ghana en el Mundial 2026.