LAAC: casi una década de grandes historias

A sus 55 años, el costarricense Álvaro Ortiz se prepara para disputar su último Latin America Amateur Championship. Es uno de los tres veteranos, junto con el panameño Miguel Ordoñez, de 40 años, y el bermudeño Jarryd Dillas, de 38, que han participado en todas las ediciones anteriores y competirán en el noveno LAAC en Santa María Golf Club de Panamá.

"Panamá 2024 será mi último LAAC ya que necesito dejar paso a los jóvenes golfistas costarricenses. Ha sido un proceso increíble en el que he tenido grandes experiencias", dijo Ortiz, cuyas experiencias atesoradas incluyen presenciar la victoria de Paul Chaplet, quien entonces tenía 16 años, en Casa de Campo, República Dominicana, y la participación del joven costarricense en el Masters de 2016.

TESTIGOS DE TRIUNFOS

Durante casi una década, Ortiz ha sido testigo de las luchas y triunfos de jóvenes aficionados de la región.

"Recuerdo jugar junto al colombiano Nicolás Echavarría en el primer LAAC en Argentina (en 2015). Y luego volvimos a estar juntos en el penúltimo grupo el domingo en Panamá en 2017", recordó Ortiz sobre su tercera participación, en la que obtuvo su mejor resultado y terminó empatado cuarto, a un golpe del playoff.

Fue el último Latin America Amateur Championship para Echavarría, ganador del Puerto Rico Open del PGA TOUR en 2023, quien terminó empatado en el octavo puesto junto al argentino Andrés Gallegos y Miguel Ordoñez.

Los tres jugadores del último grupo detrás de ellos fueron el chileno Joaquín Niemann (ganador del LAAC 2018 en Chile), el mexicano Álvaro Ortiz (ganador del LAAC 2019 en República Dominicana) y el chileno Toto Gana, ganador de ese Latin America Amateur Championship de 2017 en Panamá.

"Tengo muy buenos recuerdos de ese año. Fue la última vez que mi padre me vio jugar al golf. Mi hija nació durante la semana de la primera edición en Argentina", dijo Ordoñez sobre su conexión emocional y personal con la historia del LAAC.

Para el autodenominado aficionado de carrera, participar en el LAAC es un gran premio en sí mismo. De hecho, planea seguir jugando la competencia regional anual "mientras la llama se mantenga viva". En los últimos nueve años, Ordoñez ha visto la evolución del Latin America Amateur Championship hasta convertirse en "el motor central que impulsa las carreras golfísticas de los mejores aficionados de la región".

LOGROS DE LOS ANTERIORES PARTICIPANTES

Los logros de los anteriores participantes en el LAAC tan solo en 2023 demuestran esa fuerza propulsora del torneo.

Además del campeón de 2023, Mateo Fernández de Oliveira, que compitió en el Masters, el U.S. Open y The Open, el brasileño Fred Biondi (subcampeón en 2022 y séptimo en el LAAC de 2023) ganó los títulos tanto individual como por equipos del Campeonato de la NCAA con la Universidad de Florida, antes de convertirse en profesional.

Entre los profesionales, Niemann, campeón del LAAC de 2018, ganó el Abierto de Australia. Echavarría ganó su primer evento del PGA TOUR en Puerto Rico. Y el argentino Alejandro Tosti (subcampeón en el LAAC de 2015) y el mexicano Raúl Pereda (T-6 en el LAAC de 2017) obtuvieron sendas tarjetas del PGA TOUR para la temporada 2024.

Desde la última edición en Puerto Rico, varios de los amateurs que regresan al Latin America Amateur Championship en Panamá han cosechado victorias y reconocimientos.

El mexicano José Islas (cuarto en el LAAC de 2023) ganó el Campeonato Nacional de Aficionados de su país y llegó a los cuartos de final del U.S. Amateur. Su compatriota Santiago De la Fuente (subcampeón en 2022 y T-9 en 2023) formó parte del equipo internacional de la Arnold Palmer Cup y fue All-American con la Universidad de Houston, mientras que Omar Morales (T-24 en el LAAC de 2020) dio el golpe inaugural del U.S. Open en Los Angeles Country Club. Y el paraguayo Erich Fortlage, de 17 años (T-12 en el LAAC de 2023) ganó el Campeonato Sudamericano Juvenil.

Fortlage es uno de los 11 juniors que pasaron el corte en 2023 y parte del sólido contingente de jugadores de 18 o menos años que van a competir en el Latin America Amateur Championship 2024. Completa un cuarteto de "juniors veteranos" compuesto por el guatemalteco de 18 años Gabriel Palacios, el paraguayo de 16 años Eze Cabrera, y el jugador de las Islas Turcas y Caicos de 17 años Kurt Rivers.

En el Santa María Golf Club de Panamá en enero, Palacios, Cabrera, Rivers y Fortlage jugarán su tercer LAAC con un futuro brillante por delante.

