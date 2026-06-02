Madre de Luis "Matador" Tejada denuncia que hackearon la cuenta del futbolista

Rita Hansell, madre del desaparecido e histórico futbolista panameño Luis "Matador" Tejada, alzó la voz para denunciar públicamente que la cuenta oficial de Instagram de su hijo está siendo manipulada de forma irresponsable por personas ajenas a la familia.

Hansell solicitó el apoyo de los panameños y de los fanáticos del "Matador" para que ayuden a reportar el perfil en la plataforma, mientras la familia continúa realizando las gestiones legales correspondientes para intentar recuperarlo.

“No soy mujer de hacer este tipo de publicaciones, pero hoy me duele el corazón ver cómo arruinaron la cuenta de Instagram de mi hijo y la están utilizando para otros fines”, expresó consternada la madre del exdelantero.

La cuenta sigue en manos equivocadas

En las últimas horas, la cuenta mostró actividad que simulaba un retorno a la normalidad; sin embargo, Hansell aclaró que la situación no se ha solucionado y que la persona que tomó el control de manera ilícita solo modificó la estrategia de publicación para confundir a la audiencia.

"Aún no hemos logrado recuperar la cuenta. Lo único que hicieron fue restaurarla para que pareciera que todo volvió a la normalidad, pero sigue sin estar bajo nuestro control”, detalló, insistiendo en que será la familia la única autorizada para manejar el legado digital del futbolista una vez restablecido el acceso.

Ante este panorama, se solicita a toda la comunidad de seguidores no interactuar con el perfil, no hacer clic en ningún enlace sospechoso y abstenerse de creer en cualquier información, producto o mensaje directo (DM) que se difunda actualmente desde esa cuenta. Los fanáticos esperan que los responsables devuelvan el acceso por respeto a la memoria de una de las leyendas más grandes del fútbol nacional.